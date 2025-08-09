El PP pide al Tribunal de Cuentas un informe sobre los contratos del Gobierno con Huawei

El Partido Popular ha solicitado al Tribunal de Cuentas un informe de fiscalización sobre todos los contratos del Gobierno con Huawei durante los últimos cinco años. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha recordado que el Ejecutivo ha adjudicado contratos de servicios "sensibles" a empresas chinas, como Huawei o Hikvision, que incluyen desde escuchas judiciales hasta la vigilancia de infraestructuras críticas como las cámaras situadas en la frontera sur de Europa, en Ceuta y Melilla, "prácticas que suponen un riesgo de espionaje", según ha destacado este sábado en declaraciones remitidas a la prensa.(Fuente: PP)