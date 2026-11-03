PP sobre si Mazón debería dejar su escaño: "Es una cortina de humo más de PSPV y Compromís"

Valencia, 3 de noviembre de 2026. El síndic del PP, Nando Pastor, al ser cuestionado por si Carlos Mazón, el 'expresident' de la Generalitat Valenciana, debe dejar su escaño, ha replicado que "a PSPV y Compromís no les queda otra que hablar de lo que se sienten cómodos", cuando según él es "una cortina de humo más para no hablar de lo que preocupa a los ciudadanos" tras "nueve meses después del accidente de Adamuz y una semana después del de Urda". Pastor también ha defendido, sobre la dana, que "esta comunidad ha tenido lo que ha tenido: una comisión de investigación, petición de disculpas y dimisiones políticas". "Y no lo he visto enfrente en ningún momento", ha recalcado, para afear a Baldoví que pidiera la dimisión de Puente "con la boca pequeña".