PP y Vox pactan el presupuesto de Zaragoza de 2027 con 1.193 millones

Zaragoza, 10 de noviembre de 2026. El Gobierno de Zaragoza (PP) y el grupo municipal de Vox han llegado a un acuerdo en el presupuesto de Zaragoza para 2027 que alcanzará la cifra global de 1.193 millones de euros, que es un 6 por ciento más que el de este ejercicio y un 25 por ciento más que al inicio del mandato; además recoge una inversión global de 140 millones con la financiación afectada frente a los 83 del inicio del mandato, e incluye la prioridad nacional en el acceso a las ayudas y vivienda, ha expuesto la alcaldesa, Natalia Chueca.