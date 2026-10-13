Pradales defenderá en Bruselas el papel de naciones sin estado en la Macrorregión Atlántica

Bilbao, 13 de octubre de 2026. El Lehendakari, Imanol Pradales, viajará este miércoles a Bruselas para participar en una jornada de trabajo centrada en "las prioridades europeas de Euskadi", con especial atención al impulso de la futura Macrorregión Atlántica, la defensa de una política "de cohesión fuerte y el reconocimiento del papel de las regiones y las naciones sin Estado en la definición y aplicación de las políticas europeas". Se trata del cuarto viaje que el Lehendakari va a realizar a Bruselas durante su legislatura y tiene como objetivo, "nuevamente, el refuerzo del protagonismo político de Euskadi en el corazón de la Unión Europea", según ha informado la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno. (Fuente: Irekia)