Pradales dice que Euskadi aspira a ser un polo europeo referente en cuántica

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que Euskadi aspira a ser "uno de los polos europeos de referencia en tecnología cuántica" y ha llamado a "sacar chispas a su potencial".Pradales ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde Telefónica ha inaugurado este viernes su centro de Talento y Tecnología, Javier Echenique -exvicepresidente del consejo de administración de la compañía fallecido en 2024- al que se ha rendido homenaje con este acto, al que han asistido, entre otros, el presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra.