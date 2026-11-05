Los premios 'Andalucía hacia el futuro' reconocen sostenibilidad, industria y cultura andaluza

Sevilla, 5 de noviembre de 2026. La agencia de noticias Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol han hecho entrega este jueves, 5 de noviembre, de los quintos galardones 'Andalucía hacia el futuro', que han sido otorgados en esta edición a Chico Pérez en la categoría 'Proyección cultural de Andalucía'; a la Fundación Cruzcampo, de Heineken España, en la de 'Apuesta medioambiental y social'; a Endesa en la modalidad de 'Desarrollo energético de Andalucía'; a Atlantic Copper en la de 'Transformación industrial de Andalucía', y a Cosentino en la categoría de 'Innovación e internacionalización'.