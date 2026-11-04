El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, presenta ante Cuerpo su renuncia al cargo

Madrid, 4 de noviembre de 2026. El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha presentado este miércoles su renuncia al cargo ante el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, un día después de la dimisión del ya exministro de Transportes, Óscar Puente, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión. Luis Pedro Marco de la Peña ya había trasladado a Óscar Puente su intención de dejar el cargo antes de la reunión mantenida este miércoles con Cuerpo, quien ha asumido la gestión de los asuntos del Ministerio de Transportes, tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo). (Fuente: Europa Press / MISSM)