El presupuesto para industria y eficiencia energética crece un 72% y supera los 630 millones

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha comparecido este martes en comisión parlamentaria para desgranar las cuentas de su departamento para 2026, que ascienden a 631,5 millones de euros, lo que representa un incremento del 72% en comparación con el presupuesto de 2025. En ellas destacan, según la Junta, las inversiones destinadas a impulsar la competitividad y a respaldar la transición energética del tejido industrial andaluz, y aquellas para continuar fomentando medidas de ahorro y eficiencia energética en hogares, empresas, industrias y entidades locales, a través de los diversos programas gestionados por la Agencia Andaluza de la Energía.