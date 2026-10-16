Los presupuestos de la Xunta de 2027 se elevan a 15.158 millones, un 6,4% más

Santiago de Compostela, 16 de octubre de 2026. Los presupuestos de la comunidad autónoma de Galicia para el año que viene se elevan hasta los 15.158 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,4% respecto a las cuentas en vigor y están por encima del techo de gasto. Así lo ha explicado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en la rueda de prensa posterior al Consello extraordinario que este viernes ha aprobado dos proyectos: el de las cuentas públicas y el de la denominada ley de acompañamiento --la de medidas fiscales y administrativas--, que incluye nuevas rebajas en el impuesto de la renta sobre las personas físicas, para la compra de vivienda y en sucesiones y donaciones.