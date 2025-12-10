Prisión provisional sin fianza para el detenido por matar a golpes a su pareja en Catarroja

El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Sueca (Valencia) ha decretado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por presuntamente matar a su pareja tras darle una paliza en una vivienda de Catarroja. Efectivos de la Guardia Civil han detenido en la mañana de este miércoles al hombre después de que la víctima falleciera en un centro hospitalario de València tras permanecer varios días en coma. Un vecino de la vivenda donde residía la pareja ha señalado que en ocasiones se le escuchaba discutir pero se ha mostrado sorprendido por lo ocurrido. "Todo el mundo está en shock", ha afirmado.