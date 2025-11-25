PSOE acusa a Ayuso de ser "una presidenta negacionista" que "no rechaza la violencia de género"

La portavoz de los socialistas madrileños en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de ser "una presidenta negacionista" que "no rechaza la violencia de género". Espinar ha realizado estas declaraciones antes de la manifestación por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer convocada por el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista de Madrid, donde también ha intervenido la secretaria de Organización y Acción Electoral, Rebeca Torró, quien ha advertido de que "cada vez que el PP pacta con la ultraderecha, que pacta con los negacionistas, da la espalda a las mujeres" y ha asegurado que "el negacionismo mata".