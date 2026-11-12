PSOE justifica la actuación policial del 11N y no prevé la salida de Marlaska

Madrid, 12 de noviembre de 2026. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que el partido no contempla la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que han solicitado Sumar, Podemos y otras formaciones de izquierdas, por las cargas policiales durante la huelga general y ha establecido diferencias entre las que tuvieron lugar en Madrid y las de Barcelona, que ve justificadas. "El ministro ha exigido esa investigación y se adoptarán las decisiones que haya que tomar. Pero desde luego no contemplamos la dimisión del ministro". (Fuente: Congreso)