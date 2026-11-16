Publicado 16/11/2026 15:54:14 +01:00CET

PSOE y PP se enzarzan en vivienda, FA propone mejores pensiones y Vox más infraestructuras

Toledo, 16 de noviembre de 2026. La Cadena Ser ha organizado este lunes un debate electoral en el que han participado los cabezas de lista al Congreso de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio, en el que la candidata socialista y ministra de Educación Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y el candidato del PP y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, se han enzarzado sobre las competencias de sus distintas administraciones en materia de vivienda, con Tolón asegurando que estas corresponden a comunidades autónomas y ayuntamientos y Velázquez manifestando que la ley estatal supone un freno para las iniciativas que se quieren poner en marcha. (Fuente: Cadena SER Toledo)