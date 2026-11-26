Madrid, 26 de noviembre de 2026. El diputado del PSC en el Congreso José Zaragoza ha cargado este jueves contra la 'número dos' del PP en la lista por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, a la que ha situado "en la aristocracia del insulto" y a la que ha acusado de "despreciar a los ciudadanos normales". Zaragoza hacía así referencia al vídeo grabado por Álvarez de Toledo, coincidiendo con el Día internacional para la eliminación de las violencias contra las mujeres, en el que relacionaba la política de vivienda del Gobierno con la corrupción. (Fuente: Congreso)