El PSOE urge a Azcón a enviar los presupuestos para apoyarlos si incluye sus propuestas

El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, ha anunciado este jueves que votará a favor del techo de gasto y de los presupuestos autonómicos de 2026 si reciben el borrador de las cuentas y comprueban que los cinco puntos planteados este miércoles por la líder regional, Pilar Alegría, están incluidos, aunque ha considerado que el presidente Jorge Azcón "no quiere aprobar presupuestos" y quiere ir a elecciones como parte de una estrategia del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.