Los '4 de Pucela' interrumpieron la Vuelta Ciclista para "dar visibilidad" al genocidio en Gaza

Valladolid, 10 de noviembre de 2026. Los '4 de Pucela', las cuatro personas acusadas por tratar de interrumpir la crono de la Vuelta Ciclista a España 2025 en Valladolid, han alegado este martes en su defensa que su acción "pacífica" pretendía únicamente dar "visibilidad" al genocidio cometido por el Estado de Israel contra el pueblo palestino y que para ello, de forma totalmente "planificada", eligieron un punto del recorrido ascendente y con la suficiente visibilidad para evitar cualquier situación de riesgo para los ciclistas y ellos mismos.