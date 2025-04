El pueblo gitano extremeño reafirma su compromiso con la igualdad, la justicia y la inclusión

Las asociaciones gitanas más representativas de Badajoz y Extremadura han celebrado este viernes un acto en la capital pacense para conmemorar el Día Internacional del Pueblo Gitano, en el que han reafirmado su compromiso con la igualdad, la justicia y la inclusión. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido que palabras como "igualdad", "convivencia" e "inclusión", habituales en discursos y declaraciones institucionales, "no sirven de nada si no van acompañadas de gestos reales y de acciones concretas que verdaderamente ayuden a cambiar las cosas". Desde la Junta, creen "imprescindible" tomar conciencia de que, 600 años después de la llegada de los primeros gitanos a la península Ibérica, "no caben dos realidades que conecten solamente en determinadas ocasiones y que no acaben de conocerse realmente mutuamente".