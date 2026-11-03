Puente dimite como ministro tras comparecer en la Diputación Permanente por accidente de Urda

Madrid, 3 de noviembre de 2026. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este martes en la Diputación Permanente su dimisión, una decisión que tomó tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) en la que al menos 69 personas fallecieron. Durante su comparecencia en la Diputación Permanente por el accidente ocurrido el pasado miércoles, tanto la oposición como los socios parlamentarios habituales del Gobierno, con la excepción de EH Bildu, han pedido la dimisión del titular de Transportes por la tragedia, que es la segunda en la alta velocidad este año después de la acontecido en Adamuz (Córdoba) en enero. (Fuente: Europa Press / Congreso / La Moncloa)