Puig condena el crimen de Antella y lamenta avanzar "poco" en violencia machista

El presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Ximo Puig, ha condenado la muerte este domingo de una mujer a manos supuestamente de su marido y delante de su hijo de 12 años en la localidad valenciana de Antella, el cual posteriormente se ha quitado la vida, y ha lamentado que de la cuestión de su mandato que más "impotente" se siente es que se ha podido avanzar "poco" en violencia machista. Puig considera que "mientras haya crímenes machistas como el de ayer no se puede dudar si hay o no violencia de género, eso es una realidad": "No se puede ser nunca equidistante respecto a la ignominia y ante la violencia de género". (Fuente: Generalitat)