Puig: "Me dedico y me dedicaré al trabajo del liderazgo político de la alternativa"

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha asegurado este jueves que como presidente del grupo parlamentario socialista en les Corts Valencianes su trabajo será el de "moderación y enlace", así como el de "liderazgo político de la alternativa": "Es a lo que me dedico y es a lo que me voy a dedicar en los próximos meses". Respecto a si está previsto que opte nuevamente a la secretaría general de los socialistas valencianos, Puig ha incidido en que todavía "no está en nuestro radar" esta situación, y que están "enfocados en las puesta en marcha de nuestras nuevas responsabilidades en la oposición en la Comunitat Valenciana".