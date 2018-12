El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha pedido que "la extrema derecha no condicione la agenda política española" en respuesta al auge de VOX en las elecciones de Andalucía. En este sentido, Puig ha remarcado que los 40 años de democracia "no se pueden dilapidar por ningún aventurismo y el uso de viejos instintos" y espera que la sociedad valenciana "no atienda a estos cantos de sirena".