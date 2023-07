Puig reconoce la labor de los sanitarios en su último acto como 'president'

El 'president' de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, ha querido que su último acto al frente del Consell fuera una recepción a representantes sanitarios para agradecerles su labor durante la covid-19 y al respecto ha recalcado: "No podemos perder la orientación de un Estado de bienestar que universalice la sanidad, esa es la gran lección de la pandemia". "No podemos dejar de enaltecer el sistema público de salud. No podemos, desde luego, perder la orientación de un Estado de bienestar que universalice la sanidad, que acabe con esta discriminación por motivos económicos ante la enfermedad", ha remarcado.(Fuente: Generalitat)