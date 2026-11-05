Raphinha: "Me encantaría terminar mi carrera en el Barça"

Barcelona, 5 de noviembre de 2026. El delantero y capitán del FC Barcelona Raphinha ha manifestado este jueves su deseo de retirarse en el club blaugrana si su físico se lo permite, tras oficializarse su ampliación de contrato hasta 2030, en una comparecencia en la que ha elogiado a Lamine Yamal afirmando que merece "ganar diez Balones de Oro" y en la que se ha mostrado "sorprendido" por alcanzar los 19 goles en su nueva posición de delantero centro en lo que va de campaña. "Es un sentimiento de mucho orgullo. Solo nosotros sabemos lo que pasamos internamente desde el momento que llegamos en el club hasta el momento con el Barça. Me siento muy orgulloso por todo aquello que he conquistado en el club, digo individualmente y también colectivamente. Y obviamente espero tener más años si posible. Obviamente, si mis piernas me permitan seguir jugando a un alto nivel, me encantaría terminar mi carrera en el club", ha afirmado en atención a los medios tras renovar.