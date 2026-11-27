Madrid, 27 de noviembre de 2026. Último día de campaña. Los candidatos apuran las últimas horas para convencer a los votantes antes de la cita con las urnas y lo harán repartidos por distintos puntos del país, con Madrid como principal escenario de los cierres electorales. Pedro Sánchez pondrá el broche a la campaña en la Caja Mágica, donde los socialistas preparan un acto que prometen que será algo más que un mitin. También en Madrid cerrará Ada Colau. Lo hará en el recinto de La Nave, en Villaverde, arropada por Yolanda Díaz y varios ministros de Sumar. La candidata de Podemos, Irene Montero, ha elegido el barrio de Moratalaz, donde estará acompañada por Pablo Iglesias e Ione Belarra. Fuera de la capital, Alberto Núñez Feijóo despedirá la campaña en Sevilla, junto al presidente andaluz, Juanma Moreno. Y Santiago Abascal ha reservado para el último mitin la plaza de toros de Valencia. Un escenario emblemático para el PP que Vox quiere convertir en una demostración de fuerza. (Fuente: Europa Press, PSOE, PP, Vox, Frente Amplio)