Valladolid, 20 de noviembre de 2026. La ministra de Igualdad y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valladolid, Ana Redondo, ha cuestionado las declaraciones de la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, en las que planteó que España necesita "inmigración que trabaje mientras los españoles se ponen a tener bebés", ya que considera que esto significa que las "mujeres puedan quedarse en casa para tener hijos", ya que este planteamiento conecta con unos roles tradicionales que limitaban el proyecto vital de las mujeres.