Regeneron amplía su presencia en España con la apertura de su nueva oficina en Madrid

Madrid, 4 de noviembre de 2026. La compañía biotecnológica Regeneron amplía su presencia en España con la apertura de nuevas oficinas en Madrid. Un espacio convertido en el centro neurálgico de sus operaciones en el país que refuerza su vínculo con el ecosistema sanitario y científico español. Desde enero de 2024, la compañía ha crecido en España y cuenta con cerca de 90 empleados en las áreas de oncología e inmunología, con aproximadamente, 50 ensayos clínicos activos. Bajo la convicción de que el éxito empresarial y el impacto positivo en la sociedad van de la mano, Regeneron impulsa proyectos que van más allá del desarrollo de tratamientos, y que ponen el foco en los pacientes. Este hito refleja la importancia de España como mercado clave dentro de la estrategia de expansión internacional de la compañía.