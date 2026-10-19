Renuncian los números dos y tres de la lista del PSOE al Congreso por Palencia

Palencia, 19 de octubre de 2026. Luis Ángel Marín Paredes y Alicia García Alonso han comunicado esta tarde a la Permanente del PSOE de Palencia su decisión irrevocable de renunciar a aparecer en la candidatura socialista por la provincia en las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre, en la que habían sido designados en los puestos 2 y 3. Junto a Luis Ángel Marín y Alicia García, también han comunicado su decisión de no aparecer en la candidatura los dos componentes que figuraban como suplentes, Luis Fernando Cantero Mena y Mireia Barrios Bernardos. (Fuente: PSOE Palencia/Congreso/Europa Press)