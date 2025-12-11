La restauración de las cubiertas del Mexuar y los Palacios Nazaríes, al 60% de ejecución

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha visitado las obras en curso de restauración de las cubiertas del Mexuar y de los Palacios Nazaríes en la Alhambra de Granada, "una ambiciosa intervención que tiene como objetivo garantizar la estabilidad, estanqueidad y conservación de una de las zonas más delicadas y valiosas del conjunto palaciego", la cual ha alcanzado ya el 60 por ciento de su ejecución.Del Pozo ha avanzado que la actuación "avanza según la planificación prevista, de modo que podrá estar completamente concluida en el verano de 2026".