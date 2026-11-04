El Rey llama a mantener al apoyo a las Cumbres Iberoamericanas

Madrid, 4 de noviembre de 2026. El Rey Felipe VI ha hecho un llamamiento a los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana a seguir apoyando el sistema de cumbres no solo por su "impacto positivo" en los ciudadanos sino porque en un mundo que avanza hacia un orden multipolar son un "ejemplo de entendimiento y cooperación" y también un "contrapunto a rivalidades". Ese ha sido el mensaje que ha lanzado a los jefes de Estado y de Gobierno durante la ceremonia inaugural de la XXX Cumbre Iberoamericana que ha tenido lugar en el Teatro Real de Madrid y que precede a la cena que los Reyes ofrecerán a continuación en el cercano Palacio Real a todos los asistentes. (Fuente: Cumbre Iberoamericana)