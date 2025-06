El Rey Felipe VI ha defendido la necesidad de no "desandar el camino" recorrido en los 40 años de pertenencia a la UE y de no permitir que "divisiones y conflictos" puedan debilitar un proyecto que "nació para superarlo", animando a implicar a los más jóvenes y hacerles ver que "la libertad y la democracia no son conquistas garantizadas".(Fuente: La Moncloa)