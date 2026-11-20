Bilbao, 20 de noviembre de 2026. El rey Felipe VI ha mostrado en Bilbao su reconocimiento al "coraje añadido" y al "valor extra" de los empresarios vascos frente a las décadas de terrorismo de ETA, y ha asegurado que no se deben olvidar esos "capítulos dolorosos" de la historia de la empresa vasca. Felipe VI ha presidido este viernes en la Universidad de Deusto la conmemoración del 50º aniversario del Círculo de Empresarios Vascos y ha entregado a José Domingo de Ampuero y Osma, presidente no ejecutivo de Viscofan, el X Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial, convocado por el Círculo de Empresarios, el Círculo de Empresarios Vascos y el Cercle d'Economia. (Fuente: Casa Real)