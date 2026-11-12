Rodríguez dice que fondos europeos tienen "muchos canales de fiscalización"

Madrid, 12 de noviembre de 2026. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido este jueves los mecanismos de control y auditoría de los fondos europeos después de que la Fiscalía Europea haya iniciado una investigación por presunto fraude en el uso de recursos comunitarios destinados a la adquisición de pulseras telemáticas de seguimiento para maltratadores. "Lo que sí puedo afirmar con rotundidad es que los fondos europeos, porque los he gestionado, cuentan con muchos canales de fiscalización, de auditoría", ha defendido la titular de Vivienda. (Fuente: Congreso)