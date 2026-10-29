Rueda considera necesario investigar "cuáles fueron las causas" para que "no se repita"

Santiago de Compostela, 29 de octubre de 2026. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha subrayado la necesidad de investigar las causas para que este tipo de accidentes que no deberían producirse. "El momento ahora mismo, a penas 24 horas después del accidente, es de estar con las víctimas, con sus familias y dar todo el ánimo y ofrecimientos a los servicios de emergencia. Esto es lo que hay que hacer ahora mismo y, después, llegará el momento de investigar cuáles fueron las causas para que esto no se repita ninguna más y también llegará el momento de depurar responsabilidades. (Fuente: Xunta de Galicia)