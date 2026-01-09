Rusia lanza el misil balístico hipersónico Oreshnik contra Ucrania

Rusia ha lanzado en la madrugada de este viernes un ataque masivo contra Ucrania, empleando, según Moscú, el misil balístico hipersónico Oréshnik. El bombardeo sería una represalia por el supuesto ataque con drones contra una residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, ocurrido a finales de diciembre. En el marco de este ataque, al menos cuatro personas han muerto y una veintena han resultado heridas según han anunciado en las primeras horas de este viernes las autoridades locales.(Fuente: Ministerio de Defensa ruso y X)