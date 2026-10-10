Salud Mental España alerta del impacto de la falta de vivienda en la salud mental juvenil

Madrid, 10 de octubre de 2026. El presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel González, ha alertado de que las dificultades para acceder a una vivienda, los bajos salarios y las crecientes exigencias laborales están afectando al bienestar emocional de los jóvenes, a quienes, según ha señalado, impiden desarrollar un proyecto de vida. Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra este sábado 10 de octubre, ha reclamado soluciones colectivas para hacer frente a los problemas sociales que afectan a la salud mental de la población infantil y juvenil.