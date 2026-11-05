Un saludo distante y dos discursos enfrentados: Así ha sido el reencuentro de Sánchez y Milei

Madrid, 5 de noviembre de 2026. Todas las miradas estaban puestas en este encuentro. Pedro Sánchez y Javier Milei se han reencontrado en el marco de la Cumbre Iberoamericana. Un saludo breve y un apretón de manos. Así ha sido el reencuentro entre ambos mandatarios después de sus desencuentros durante la última visita del argentino a España. Pero si el saludo ha sido frío, sus discursos han dejado aún más claras las diferencias. Milei ha aprovechado su intervención para arremeter contra el socialismo. "El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía", ha asegurado. Al otro lado, Sánchez ha defendido justo lo contrario: diálogo y cooperación frente a quienes recurren a la fuerza y al unilateralismo. (Fuente: Europa Press, Cumbre Iberoamericana, Comunidad de)