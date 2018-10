El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, ha vuelto a criticar a los responsables del barco de rescate 'Aquarius'. En esta ocasión los acusa de no cooperar con la Guardia Costera libia y advierte de que su Gobierno no modificará su política de puertos cerrados. Así lo ha asegurado a través de su cuenta de Twitter donde ha dejado claro que no irán a Italia.