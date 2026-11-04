Sánchez anima a países iberoamericanos a seguir los pasos de Canadá y acercarse más a Europa

Madrid, 4 de noviembre de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha animado a los países iberoamericanos a seguir los pasos de Canadá que ha optado por acercarse más a Europa ante la política mantenida por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha llegado a plantear su anexión como un estado más de Estados Unidos. Durante la ceremonia inaugural de la XXX Cumbre Iberoamericana en el Teatro Real, Sánchez ha querido invitar a la "reflexión" a los presentes, entre los que estaban varios mandatarios iberoamericanos como los de Chile, Honduras o Bolivia cuyos países forman parte de la iniciativa 'Escudo de las Américas' promovida por Trump. (Fuente: Cumbre Iberoamericana)