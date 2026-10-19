Sánchez anuncia 45 millones para impulsar 7 residencias universitarias

Madrid, 19 de octubre de 2026.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes 45 millones de euros para impulsar residencias universitarias. "Los 45 millones irán destinados a siete proyectos concretos, no es algo abstracto, sino que ya vamos a concretarlo en siete proyectos concretos que se pondrán en marcha en un muy breve espacio de tiempo y que, en una primera fase, crearán cerca de 2.000 nuevas plazas en universidades públicas de todo el país", ha señalado.
(Fuente: La Moncloa)