Sánchez anuncia que Cuerpo asumirá la cartera de Transportes tras la dimisión de Puente

Madrid, 4 de noviembre de 2026. El actual vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, asumirá la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible tras la dimisión de Óscar Puente. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia institucional desde el Palacio de La Moncloa. Cuerpo se hará cargo del Ministerio de Transportes hasta el nombramiento del nuevo Gobierno que surja tras las elecciones generales del 29 de noviembre. (Fuente: La Moncloa)