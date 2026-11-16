Madrid, 16 de noviembre de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes la subida salarial de los empleados públicos y el alza del salario mínimo interprofesional (SMI), medidas que beneficiarán a 5 millones de trabajadores. Así lo ha transmitido el líder del Ejecutivo en una entrevista en Informativos Telecinco; quien ha asegurado que esta medida, junto con la reconstrucción del Pacto de Toledo y la revalorización de las pensiones, contribuye a blindar la capacidad adquisitiva de 15 millones de personas. (Fuente: Europa Press / PSOE / La Moncloa / X)