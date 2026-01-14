Sánchez anuncia un paquete de medidas para impulsar el relevo generacional en el campo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas para impulsar el reto "urgente" del relevo generacional en la agricultura y ganadería española, con la creación de 'Tierra Joven', una plataforma de información y movilización de tierras agrarias, al tiempo que propondrá que la nueva Política Agraria Común (PAC) destine un 10% de sus recursos al relevo generacional en el sector agrario. "El Gobierno va a apoyar decididamente a los jóvenes que quieran elegir este camino, dándoles todas las facilidades y las posibilidades para que apliquen su talento y para que emprendan. Llevar a los jóvenes a este sector, nos sale a cuenta como país, porque son el presente y el futuro de nuestro campo", ha asegurado Sánchez, que ha reiterado la necesidad de otorgar la "máxima prioridad" a este reto "urgente" y "necesario" del relevo generacional en el medio rural.(Fuente: EBS/ Europa Press/ Moncloa)