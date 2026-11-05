Sánchez evita confrontar con Milei: "El insulto no forma parte de mi manera de hacer política"

Madrid, 5 de noviembre de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido al presidente de Argentina, Javier Milei, que haya hecho el esfuerzo de asistir a la Cumbre Iberoamericana en Madrid pero ha querido dejar claro, después de que este haya comparado el socialismo con el fascismo, que "el insulto" no forma parte de su manera de entender la política. En la rueda de prensa al término de la cumbre, Sánchez no ha querido aclarar si ha tenido ocasión de intercambiar alguna palabra con el mandatario argentino, más allá del frío saludo que han protagonizado a primera hora antes del arranque del plenario, y tampoco ha querido entrar a valorar sus palabras.