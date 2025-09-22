Sanidad concederá la medalla del Orden Civil de Sanidad a los sanitarios de Gaza

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que el departamento que dirige concederá la medalla del Orden Civil de Sanidad a los sanitarios que están realizando su labor en Gaza. "Se la vamos a conceder a partir de la mano de Raúl Incertis. Porque estamos orgullosos de todos aquellos que, a pesar de todas las dificultades, a pesar del genocidio, siguen estando allí, dedicando 24 horas a salvar la vida de sus compatriotas", ha señalado García durante un Desayuno Socio-Sanitario de Europa Press.