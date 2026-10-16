Sanz asegura que "no habrá" huelga de médicos porque "siempre hemos cumplido los acuerdos"

Sevilla, 16 de octubre de 2026. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado este viernes que tiene la "confianza, seguridad y certeza" de que "no habrá" finalmente huelga de médicos en Andalucía a partir del 13 de noviembre porque "siempre hemos cumplido los acuerdos" firmados. En el caso del Sindicato Médico Andaluz (SMA), que ha confirmado los paros ininterrumpidos de 24 horas desde el 13 de noviembre al 4 de diciembre, el acuerdo firmado el pasado mes de julio.