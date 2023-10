Sanz: "Hoy no hay ranking económico donde Andalucía no sea la primera, la segunda o la tercera"

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz, ha asegurado que Andalucía va a ser "el mejor lugar para invertir" y lo ha contextualizado en el anuncio del Gobierno andaluz "del mayor paquete de simplificación administrativa que jamás haya conocido una administración para ponerlo al servicio de la inversión". "Hoy no hay ranking económico donde Andalucía no sea o la primera o la segunda o la tercera, pero de ahí no estamos dispuestos a bajarnos", ha dicho.