El sector hotelero avanza hacia la construcción industrializada

Avintia Inmobiliaria y B&B Hotels han celebrado la colocación de la primera piedra del nuevo hotel industrializado B&B Hotels Getafe. Un nuevo proyecto enmarcado en la ambiciosa alianza estratégica de ambas compañías.El acto ha contado con la participación de Elisabeth Melo Suárez, concejala delegada de comercio, desarrollo económico e igualdad.El hotel será ejecutado íntegramente con el método ávita, el sistema de construcción industrializada del Grupo Avintia que permite reducir los plazos de obra y disminuir de forma significativa el impacto medio ambiental, entre otras muchas ventajas.Este proyecto simboliza el avance del modelo industrializado en el sector hotelero sin renunciar al compromiso con la calidad y la sostenibilidad.