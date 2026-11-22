Salamanca, 22 de noviembre de 2026. Imágenes de la Guardia Civil, en el marco de la operación Ringsa, que ha desarticulado una organización delictiva dedicada a la obtención fraudulenta de dispositivos electrónicos mediante la usurpación de identidades y la contratación de servicios de telecomunicaciones sin el conocimiento ni consentimiento de sus legítimos titulares. Se han detectado víctimas en prácticamente todo el territorio nacional pero principalmente en Cantabria, Madrid, Valencia, Málaga, Murcia, Asturias, Córdoba, Zamora, Canarias y Salamanca. (Fuente: Guardia Civil)