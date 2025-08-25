La Sierra Norte de Madrid acogerá en agosto de 2026 un EclipsaFest con ciencia, música y ocio

El eclipse solar total que podrá verse en España el 12 de agosto de 2026 ha generado un inusitado interés por la astronomía, lo que ha llevado a la empresa El Nocturnario ha organizar un EclipsaFest que según su cofundador, Mario López, ofrecerá actividades para todos los públicos, desde talleres infantiles hasta propuestas específicas para fotógrafos profesionales que buscan la mejor fotografía, "va a haber actividades infantiles, juegos, talleres, entretenimiento, música y comida para cubrir todas las necesidades que puede tener una persona en un momento de ocio tan divertido como un eclipse de sol", ha detallado el organizador.