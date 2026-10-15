Sindicatos docentes valencianos reactivarán las movilizaciones y no descartan retomar la huelga

Valencia, 15 de octubre de 2026. Los sindicatos docentes STEPV, CCOO y UGT, convocantes de la huelga educativa indefinida en la Comunidad Valenciana, han señalado que reactivarán "con fuerza" las movilizaciones y que están preparando un calendario que tendrá que ratificarse en la próxima asamblea, convocada para el próximo martes, y que no descartan retomar la huelga. "Todas las opciones están sobre la mesa y todas darán forma según considere la mayoría del profesorado", ha indicado el delegado sindical de UGT-PV Kilian Cuerda. Sobre la reunión con la consellera de Educación, María del Carmen Ortí, prevista para el próximo 21 de octubre, esperan que la consellera "cambie de actitud" y "tenga un poco de cultura democrática" para que los pasos de la huelga "se convierta en mejora de los acuerdos". "Tenemos centenares de docentes muy cabreados que construyen una herramienta de movilización muy potente", ha recordado Cuerda quien ha asegurado que darán apoyo a la huelga general de 11 de noviembre porque "también nos apela".